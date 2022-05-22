На большей части Казахстана 22 мая ожидаются дожди

Непогода приготовила неприятные сюрпризы на 22 мая – гроза, град, шквал ожидаются на большей части Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Прогноз составили синоптики РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане ожидаются дождь, гроза, град, шквал, ветер. Порывы до 25 м/с.

В Алматы и Шымкенте — дождь, гроза. Порывы до 15-20 м/с.

В Мангистауской области — сильный дождь, гроза, пыльная буря.

В Актюбинской и Атырауской областях — гроза.

В Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, Алматинской областях, СКО — гроза, град, шквал.

В Кызылординской области — пыльная буря, местами гроза, шквал.

В Павлодарской области — гроза, пыльная буря.

В Жамбылской области — дождь, гроза.

В Туркестанской области — сильный дождь, гроза, град, шквал.

В ЗКО и ВКО — гроза, град.