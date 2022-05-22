Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

На большей части Казахстана 22 мая ожидаются дожди

Погода в Казахстане 22 мая Фото: pixabay
Непогода приготовила неприятные сюрпризы на 22 мая – гроза, град, шквал ожидаются на большей части Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Прогноз составили синоптики РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане ожидаются дождь, гроза, град, шквал, ветер. Порывы до 25 м/с.

В Алматы и Шымкенте — дождь, гроза. Порывы до 15-20 м/с.

В Мангистауской области — сильный дождь, гроза, пыльная буря. 

В Актюбинской и Атырауской областях — гроза.

В Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, Алматинской областях, СКО — гроза, град, шквал.

В Кызылординской области — пыльная буря, местами гроза, шквал.

В Павлодарской области — гроза, пыльная буря.

В Жамбылской области — дождь, гроза.

В Туркестанской области — сильный дождь, гроза, град, шквал.

В ЗКО и ВКО — гроза, град.

Константин Вноровский
Казахстан
Все
Тамара Дуйсенова о снижении пенсионного возраста для женщин: Рассматриваем
Загадочные и уникальные: какие знаки зодиака выделял Вольф Мессинг
Водитель, сбивший 32 овцы в Алматинской области, записал видеообращение
Заморозки до 2 градусов – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Алимханулы ответил на предложение подраться с Головкиным
Ситуация в Украине: Зеленский просит РСЗО, в Курской области РФ сообщают об обстрелах
Архивное фото Токаева опубликовала Акорда
Димаш Кудайберген опубликовал фото на фоне мемориала Майклу Джексону
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления