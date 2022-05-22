На большей части Казахстана 22 мая ожидаются дожди
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Непогода приготовила неприятные сюрпризы на 22 мая – гроза, град, шквал ожидаются на большей части Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Прогноз составили синоптики РГП «Казгидромет».
В Нур-Султане ожидаются дождь, гроза, град, шквал, ветер. Порывы до 25 м/с.
В Алматы и Шымкенте — дождь, гроза. Порывы до 15-20 м/с.
В Мангистауской области — сильный дождь, гроза, пыльная буря.
В Актюбинской и Атырауской областях — гроза.
В Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, Алматинской областях, СКО — гроза, град, шквал.
В Кызылординской области — пыльная буря, местами гроза, шквал.
В Павлодарской области — гроза, пыльная буря.
В Жамбылской области — дождь, гроза.
В Туркестанской области — сильный дождь, гроза, град, шквал.
В ЗКО и ВКО — гроза, град.