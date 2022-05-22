Кредит в 3 млн тенге оформил мошенник на жителя Усть-Каменогорска
Фото: pixabay
Мошенник пообещал доверчивому жителю Усть-Каменогорска помочь с оформлением кредита, сообщает Zakon.kz.
По словам 29-летнего мужчины, малознакомый парень обманным путем завладел его анкетными данными и через мобильное приложение оформил на его имя денежный кредит. Ущерб составил 3 млн тенге.
Когда мужчина понял, что его обманули, обратился в дежурную часть Иртышского отдела полиции УП города Усть-Каменогорска.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был задержан подозреваемый в преступлении. Им оказался 25-летний местный житель. В ходе допроса злоумышленник дал признательные показания.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до трех лет.Пресс-служба МВД РК