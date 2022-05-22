Moody's понизило кредитный рейтинг Украины до самого низкого уровня

По мнению Moody's, затяжной военный конфликт в Украине увеличивает вероятность реструктуризации долга и наложения убытков на кредиторов частного сектора, сообщает Zakon.kz.

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Украины до «Caa3» — третьего, самого низкого уровня, сообщают «Известия».

По мнению аналитиков, способность страны оплачивать внешний долг в среднесрочной перспективе невелика, поэтому теперь Украина оказалась на одной ступени с заядлыми неплательщиками — Эквадором и Белизом – согласно опубликованному в пятницу, 20 мая, отчету.

В то время как Украина извлекает выгоду из международной финансовой поддержки, снижая непосредственные риски и вызванный этим значительный рост государственного долга, в среднесрочной перспективе такая стратегия окажется неприемлемой, — говорится в отчете.

По мнению Moody's, затяжной военный конфликт увеличивает вероятность реструктуризации долга и наложения убытков на кредиторов частного сектора.

Ранее Fitch Ratings присвоило Украине рейтинг «CCC», в то время как S&P Ratings — рейтинг «B-».