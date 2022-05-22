Алимханулы ответил на предложение подраться с Головкиным

22 мая в Лас-Вегасе Алимханулы нокаутировал британца Дэнни Дигнума. После боя казахстанец бросил вызов двум чемпионам мира – Чарло Джермеллу и Деметриусу Андраде, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) прокомментировал возможность сразиться с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает Sports.kz.

Я всегда хотел показать, что такое «казахский стиль». В наших традициях не принято у молодых драться со старшими. Может быть, он перейдет в суперсредний вес, а я соберу все титулы в дивизионе средневесов. Жанибек Алимханулы

22 мая в Лас-Вегасе Алимханулы нокаутировал британца Дэнни Дигнума (14-1-1, 8 КО) во втором раунде и завоевал титул «временного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

После боя казахстанский боксер бросил вызов двум чемпионам мира – Чарло Джермеллу и Деметриусу Андраде.

Новость по теме Алимханулы нокаутировал Дигнума во втором раунде

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