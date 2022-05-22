Пять казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, заболевших коронавирусной инфекцией выявили только в Алматы и Шымкенте, передает Zakon.kz.
Как следует из сводки об эпидситуации на 21 мая, за прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Алматы – 3,
в Шымкенте – 2.
Всего в стране подтвержден 1 305 691 случай.
Информация о выздоровевших
11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 6,
в Алматы – 5.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 949 человек.