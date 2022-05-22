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Пять казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, заболевших коронавирусной инфекцией выявили только в Алматы и Шымкенте, передает Zakon.kz.

Как следует из сводки об эпидситуации на 21 мая, за прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Алматы – 3,

  • в Шымкенте – 2.

Всего в стране подтвержден 1 305 691 случай.

Информация о выздоровевших

11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 6,

  • в Алматы – 5.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 949 человек.

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
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