Пять казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, заболевших коронавирусной инфекцией выявили только в Алматы и Шымкенте, передает Zakon.kz.

Как следует из сводки об эпидситуации на 21 мая, за прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Алматы – 3,

в Шымкенте – 2.

Всего в стране подтвержден 1 305 691 случай.

Информация о выздоровевших

11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 6,

в Алматы – 5.