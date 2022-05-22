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Срочника из Мангистау через неделю вернули домой

Мангистау срочник Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Обследование на магнитно-резонансной томографии солдата-срочника не выявило никаких отклонений. Побоев на его теле не обнаружено, сообщает Zakon.kz.

По словам родственников солдата-срочника Талгата Айтмуханова из села Бейнеу, в начале мая ему пришла повестка в армию. После праздников он пошел в военкомат, где попросил отсрочку, так как не успел пройти медицинскую комиссию, сообщает Lada.kz.

Военные сами отвезли его в больницу и после осмотра в тот же день отправили на службу в войсковую часть 25744.

Через неделю после призыва Талгата вернули родственникам.

Он никого не узнает. Не знает, где находится и что делает. Когда увидел отца, никак не отреагировал. Ему будто без разницы, что солдат, что родной человек. Но фамилию и возраст свой помнит, а про дом и семью – нет. Родственник солдата-срочника Кайрат Насибаев

Обследование на магнитно-резонансной томографии не выявило никаких отклонений. Побоев на его теле не обнаружено.

Заместитель командира по воспитательной работе войсковой части 25744 Ренат Шарипов сообщил, что 11 мая Талгат прибыл в призывной пункт, где родственников оповестили о месте его службы. Успешно прошел медицинское обследование, жалоб на состояние здоровья не предъявлял.

Данияр Кунафин
Мангистауская область
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