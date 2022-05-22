В США заявили о росте риска конфликта между мировыми державами

Ранее генерал американских Вооруженных сил Марк Милли заявил, что США в любом случае не предотвратили бы военный конфликт в Украине, так как для этого понадобилось бы прямое военное вмешательство Вашингтона, сообщает Zakon.kz.

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил в субботу, что риск серьезного конфликта между великими державами возрос, сообщает ТАСС.

По его словам, Россия и Китай располагают значительным военным потенциалом и «неотступно намерены изменить нынешний порядок, основанный на правилах».

США вступают в мир, который становится более нестабильным. Мир, в который вы выпускаетесь, имеет потенциал серьезного международного конфликта между великими державами. Этот потенциал растет, а не снижается. Генерал Марк Милли

В апреле Милли заявил, что США в любом случае не предотвратили бы военный конфликт в Украине, так как для этого понадобилось бы прямое военное вмешательство Вашингтона, что грозило бы вооруженным конфликтом. Он также предположил, что боевые действия будут «измеряться годами».