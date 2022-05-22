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В ЗКО автомобиль врезался в билборд, погибла пассажирка

ДТП в ЗКО Фото: pixabay
Девушка 2002 года рождения во время госпитализации находилась в крайне тяжелом состоянии. Позже она скончалась от полученных травм, сообщает Zakon.kz.

В поселке Зачаганск водитель Toyota Crown въехал в опору билборда. Водителя 1993 года рождения зажало в салоне, его вытащили сотрудники ДЧС, сообщает Мой ГОРОД.

Полицейские рассказали, что авария произошла 22 мая в 05:00 по улице Жангирхана.

В авто, кроме водителя, находилась девушка 2002 года рождения. Пострадавших доставили в больницу. Девушка скончалась, не приходя в сознание. По факту начато досудебное расследование по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека».

Управление здравоохранения региона сообщило, что девушка 2002 года рождения во время госпитализации находилась в крайне тяжелом состоянии. Позже она скончалась от полученных травм: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, переломы нижних конечностей.

Водитель поступил в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытыми переломами ключицы и бедра. Сейчас состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое, он находится в реанимации.

Данияр Кунафин
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