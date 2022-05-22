Кардиолог объяснила, как уменьшить холестериновые бляшки

Специалист объяснила, что холестериновые бляшки не могут полностью исчезнуть, однако человек может добиться их уменьшения благодаря спорту и грамотному рациону, сообщает Zakon.kz.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич заявила, что у людей, которые правильно питаются и занимаются спортом, холестериновые бляшки уменьшаются почти на треть.

Бляшки могут уменьшаться приблизительно на 20-30 процентов, если вы занимаетесь собой. Что это значит? Вы правильно питаетесь, занимаетесь физической активностью, которая вам нравится, – главное, чтобы это было регулярно. Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич

Также врач порекомендовала включить в рацион недорогое льняное масло и жирную морскую рыбу. В этих продуктах содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые оказывают положительное воздействие на сосуды и сердце.