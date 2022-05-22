Украинская Рада проголосовала за продление мобилизации

Верховная рада проголосовала за продление на три месяца срока действия военного положения и мобилизации в Украине, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС, срок действия военного положения и мобилизации в стране хотят продлить до 23 августа.

Военное положение в Украине было введено 24 февраля после начала полномасштабных военных действий. Каждый последующий месяц власти страны его продлевали. Кроме того, 25 февраля Зеленский объявил о начале всеобщей мобилизации, которую глава государства поручил провести за 90 дней.