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Украинская Рада проголосовала за продление мобилизации

Голосование, мобилизация Фото: Instagram/verkhovna_rada_of_ukraine
Верховная рада проголосовала за продление на три месяца срока действия военного положения и мобилизации в Украине, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС, срок действия военного положения и мобилизации в стране хотят продлить до 23 августа.

Военное положение в Украине было введено 24 февраля после начала полномасштабных военных действий. Каждый последующий месяц власти страны его продлевали. Кроме того, 25 февраля Зеленский объявил о начале всеобщей мобилизации, которую глава государства поручил провести за 90 дней.

Константин Вноровский
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