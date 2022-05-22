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ФК «Каспий» стал лидером первого круга чемпионата КПЛ-2022

Футбол Каспий Лидер Фото: Instagram/caspiy_fc
Матчем между футбольными клубами «Каспий» и «Тараз» завершился первый круг чемпионата казахстанской Премьер-лиги. Актаусцы одержали победу и единолично возглавили первенство КПЛ, сообщает Zakon.kz.

Настоящей битвы в противостоянии не получилось, судьба поединка была предопределена к 30 минуте первого тайма, когда были удалены два ведущих футболиста «Тараза». Красные карточки получили капитан южан Елдос Ахметов и Бауыржан Байтана – ключевые игроки гостевой команды.

К концу первой половины игры на табло светился счет 2:0 в пользу представителей Западного Казахстана. Отличились Никола Цуцкич и Павел Киреенко.

Играя вдевятером, «Тараз» не сдался, грамотно оборонялся, и даже сумел за минуту до финального свистка сократить отставание. Гол престижа в меньшинстве забил Максат Амирханов.

Благодаря домашнему успеху актауский коллектив с четвертого места в турнирной таблице поднялся на первое и закрыл таблицу первого круга с 22 очками.

На второй позиции расположилась столичная «Астана» (21), сыгравшая вничью на выезде с «Атырау», – 1:1. «Тараз» (21) замыкает призовую тройку.

Действующий чемпион республики – «Тобол», во главе которого встал новый наставник Милан Миланович, – одержал победу у себя дома над «Мактааралом» – 4:2.

Еще в одном матче 12 тура между «Кызыл-Жаром» и «Акжайыком» зафиксирован результат 2:0.

В связи с экстремальными погодными условиями – пыльная буря и штормовой ветер – ПФЛК приняла решение о переносе матчей 12 тура «Туран» – «Актобе» и «Ордабасы» – «Аксу» на другую дату.

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Куандык Шынасилов
Актау
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