МИД Франции: Вступление Украины в ЕС займет до 20 лет

Необходимо признать, что процесс вступления Украины в ЕС займет, вероятно, 15-20 лет, а не полгода, считают в Париже, сообщает Zakon.kz.

Об этом в эфире Radio J заявил министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.

Нужно быть честными. Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, год или два года, это будет неправдой. Вероятно, это займет 15 или 20 лет. Министр-делегат Франции по делам Европы Клеман Бон

Украина и другие страны, желающие интегрироваться в ЕС, могли бы получить какие-то привилегии, считает министр. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон 9 мая предупредил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет или даже десятилетий. Он предложил создать новое «европейское политическое сообщество», которое уже будет включать Украину.

На данный момент Евросоюз объединяет 27 стран. В их числе Франция, Германия, Швеция, Польша, страны Бенилюкса и Прибалтики, а также Чехия и Эстония.