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«Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ-2022

Футбол Чемпион АПЛ Фото: Instagram/mancity
«Манчестер Сити» выиграл золотые медали чемпионата Англии, переиграв «Астон Виллу» со счетом 3:2 в последнем туре английской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Судьба чемпионского титула решилась в заключительном туре, на трофей претендовали два клуба – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», их разделяло только одно очко.

Но «горожане» и «красные» набрали дежурные три очка, и интриги не получилось. «Манчестер Сити» – первый, «Ливерпуль» занял второе место, обыграв «Вулверхэмптон» – 3:1.

«МСити» завоевал восьмой титул чемпиона Англии в своей истории. Рекордсменами по числу золотых медалей АПЛ являются футболисты «Манчестер Юнайтед» (20 раз).

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Куандык Шынасилов
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