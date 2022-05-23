Межведомственная делегация США посетит Казахстан
Межведомственная делегация администрации США посетит 23-27 мая Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан для укрепления связей с регионом, сообщает Sputnik Казахстан.
Делегацию возглавляет помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, в ее состав входят старший директор Совета национальной безопасности по России и Центральной Азии Эрик Грин, высокопоставленные сотрудники Министерства обороны США и Агентства по международному развитию (USAID).
Американцы встретятся с представителями властей, гражданского общества, деловых кругов четырех стран.
В повестке переговоров – экономическое сотрудничество и взаимодействие в сфере безопасности, поддержка общих ценностей, местной культуры, прав женщин, обсуждение продовольственной безопасности, помощь беженцам из Афганистана.
В Казахстане планируется обсуждение повестки реформ, которые готовят власти страны.