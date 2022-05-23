Внутренний туризм восстановился в Казахстане — исследование
Внутри страны казахстанцы:
посещали друзей и родственников;
ездили в отпуск и на отдых;
обучались в других городах;
получали оздоровительные процедуры;
посещали магазины;
ездили в места паломничества.
Расходы домохозяйств Казахстана на поездки в 2021 году составили 524,9 млрд тенге — на 31,9% больше по сравнению с 2020 годом, но на 13,1% меньше по сравнению с 2019 годом, пишет ranking.kz.
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, расходы домохозяйств в сегменте выездного туризма выросли почти в полтора раза, составив 157,6 млрд тенге, при этом по сравнению с 2019 годом они сократились почти в два раза.
Расходы на внутренний туризм за год выросли на 26,2%, до 367,2 млрд тенге. По сравнению с 2019 годом также был отмечен рост — на 18,6%.
На долю внутреннего туризма в расходах домохозяйств на поездки пришлось 70%. Расходы по внутреннему туризму в личных целях составили 333,1 млрд тенге, в деловых и профессиональных — 34,1 млрд тенге.
Большая часть расходов домохозяйств по выездному туризму пришлась на расходы до поездки, то есть еще на территории Казахстана — 102 млрд тенге, из которых на путешествия с личными целями было израсходовано 90,5 млрд тенге, с деловыми и профессиональными — 11,6 млрд тенге.
Расходы во время поездки за пределами Казахстана составили 55,6 млрд тенге, из которых 47 млрд тенге — на личные цели, 8,6 млрд тенге — на деловые и профессиональные.