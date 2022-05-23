Внутренний туризм восстановился в Казахстане — исследование

Чаще всего казахстанцы путешествуют как по Казахстану, так и за пределы страны с личными целями. Так, в 2021 году поездки с личными целями внутри страны совершили 8,5 млн человек, передает Zakon.kz.

Внутри страны казахстанцы:

посещали друзей и родственников;

ездили в отпуск и на отдых;

обучались в других городах;

получали оздоровительные процедуры;

посещали магазины;

ездили в места паломничества.

Расходы домохозяйств Казахстана на поездки в 2021 году составили 524,9 млрд тенге — на 31,9% больше по сравнению с 2020 годом, но на 13,1% меньше по сравнению с 2019 годом, пишет ranking.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, расходы домохозяйств в сегменте выездного туризма выросли почти в полтора раза, составив 157,6 млрд тенге, при этом по сравнению с 2019 годом они сократились почти в два раза.

Расходы на внутренний туризм за год выросли на 26,2%, до 367,2 млрд тенге. По сравнению с 2019 годом также был отмечен рост — на 18,6%.

На долю внутреннего туризма в расходах домохозяйств на поездки пришлось 70%. Расходы по внутреннему туризму в личных целях составили 333,1 млрд тенге, в деловых и профессиональных — 34,1 млрд тенге.

Большая часть расходов домохозяйств по выездному туризму пришлась на расходы до поездки, то есть еще на территории Казахстана — 102 млрд тенге, из которых на путешествия с личными целями было израсходовано 90,5 млрд тенге, с деловыми и профессиональными — 11,6 млрд тенге.

Расходы во время поездки за пределами Казахстана составили 55,6 млрд тенге, из которых 47 млрд тенге — на личные цели, 8,6 млрд тенге — на деловые и профессиональные.