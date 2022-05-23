Rolland Garros-2022 лишился двух фаворитов в первый день турнира

22 мая стартовал открытый чемпионат Франции по теннису – главный грунтовый турнир сезона с участием всех ведущих теннисистов планеты. В день открытия уже зачехлили ракетки шестой и десятый номера женского мирового рейтинга, сообщает Zakon.kz.

Шестая ракетка мира Онс Жабер из Туниса не сможет продолжить свои выступления в одиночном разряде. Она проиграла польской теннисистке Магде Линетт – 6:3, 6:7, 5:7.

Дальше первого круга не смогла пройти 10-й номер парижского турнира — испанка Гарбинь Мугуруза, большим препятствием на ее пути стала Кайя Канепи из Эстонии, одержавшая победу в трех сетах — 2:6, 6:3, 6:4.

В мужской сетке борьбу завершили Алехандро Давидович Фокина (25 сеяный) и Доминик Тим.

23 мая на корты Парижа выйдут главные фавориты французского первенства и лидеры мирового тенниса — Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Ига Святек. Последним запуском игрового дня болельщики смогут увидеть игры лучших теннисистов Казахстана — Елены Рыбакиной и Александра Бублика.

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