Новый Kia Sportage: цены и комплектации в Казахстане

Официальный дистрибьютор Kia в Казахстане, компания Allur Motor Qazaqstan в составе автомобильной компании Allur объявляет цены и комплектации кроссовера Sportage абсолютно нового, пятого поколения на казахстанском рынке. Старт продаж новинки состоялся 20 мая.

Пятое поколение Kia Sportage стало качественно новым шагом в сегменте кроссоверов. Инновационность модели выводит ее на новый уровень и созвучна трансформации бренда Kia. Автомобиль разработан в соответствии с новой философией дизайна бренда «Единство противоположностей». Внешний вид кроссовера смел, эмоционален, современен и естественен.

Фото: Allur Motor Qazaqstan

Чистые и рельефные поверхности сочетаются с эффектными технологичными элементами. Светодиодные фары и дневные ходовые огни в характерной форме бумерангов и задние фонари, как будто интегрированные в кузов, делают облик нового Sportage ярким и футуристичным.

Фото: Allur Motor Qazaqstan

Интерьер кроссовера сочетает премиальное качество и ориентированный на водителя дизайн. Одним из самых ярких элементов в салоне стал изогнутый панорамный экран, объединяющий приборную панель и мультимедиа-дисплей. Среди опций предлагается премиум-аудиосистема Harman/Kardon с восемью динамиками.

Новое поколение Sportage стало первым в истории Kia автомобилем, который в зависимости от региона предлагается в двух разных версиях колесной базы – длиннобазной или короткобазной.

На казахстанском рынке будет представлена наиболее вместительная версия модели – с увеличенной на 85 мм колесной базой. Это позволило достичь впечатляющих для сегмента C-SUV габаритов и одних из лучших в классе показателей простора салона и вместительности багажника. Длина автомобиля составляет 4660 мм.

Фото: Allur Motor Qazaqstan

На казахстанском рынке Kia Sportage пятого поколения будет представлен с двумя бензиновыми атмосферными двигателями: объемом 2,0 л с распределенным впрыском топлива (150 л. с., 192 Нм) и 2,5 л с комбинированным впрыском (190 л. с., 242 Нм). Двигатель 2,0 л агрегатируется с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач, а двигатель 2,5 л оснащается автоматической 8-ступенчатой трансмиссией. Новый Sportage будет доступен как с приводом на переднюю ось, так и с системой полного привода.

Sportage пятого поколения стал одним из самых безопасных автомобилей своего сегмента благодаря оснащению наиболее современной версией комплекса Drive Wise. Он обеспечивает в каждой поездке максимальную защиту как находящимся в автомобиле, так и остальным участникам дорожного движения.

Фото: Allur Motor Qazaqstan

Новый Kia Sportage будет предлагаться в восьми комплектациях: Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Style, Premium, X-Line и X-Line+. Диапазон цен на кроссовер будет составлять от 12 490 000 тенге до 18 990 000 тенге. На данный момент в продажу поступили комплектации от 15 490 000 тенге до 18 990 000 тенге.

Более подробную информацию о новом Kia Sportage можно получить в официальных дилерских центрах Kia на территории Казахстана, а также на сайте.