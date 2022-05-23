Эксперт назвал самую энергозатратную бытовую технику

Холодильник является самым «прожорливым» устройством в электрическом смысле. Об этом рассказал автор и ведущий программы «Чудо техники» на НТВ Сергей Малоземов, передает Zakon.kz.

В интервью радио Sputnik эксперт объяснил причину.

Самый главный «прожорливый» элемент нашего дома в электрическом смысле – это холодильник, потому что он работает непрерывно, 24 часа в сутки, и тратит тем больше энергии, чем чаще мы его открываем, потому что ему нужно поддерживать постоянную температуру. Сергей Малоземов

Как отметил специалист, если нарушается «внутренний мир» холодильника, устройство усиленно стремится его восстановить.

На него приходится, по разным подсчетам, около 20, а иногда 30% всего расхода электричества в квартире. Соответственно, если мы хотим сэкономить на электричестве, при очередной смене бытовой техники мы должны обратить внимание на класс ее энергопотребления, в первую очередь это касается именно холодильника. Сергей Малоземов

На втором месте по расходам электроэнергии, как считает эксперт, чаще всего находится система освещения.

До сих пор есть много людей, которые не поменяли лампочки на светодиодные, которые, по сравнению с традиционными лампами накаливания, дают 90, а то и больше процентов экономии. Если сгорела обычная лампочка, ее стоит заменить на современную – это серьезно уменьшит расходы. Сергей Малоземов

Также, по мнению специалиста, очень «прожорливыми» являются кондиционеры летом и обогреватели зимой.

Чтобы экономить, кондиционер нужно ставить не на максимальный режим, а на поддержание комфортной температуры. Важно не допускать утечек прохлады: окна должны быть закрыты, желательно, чтобы занавески были закрыты, чтобы солнце не нагревало дополнительно. Тогда кондиционер будет работать в щадящем режиме, расходуя не очень много электроэнергии. Сергей Малоземов

Вместе с тем, как отметил эксперт, стиральная машина, посудомоечная машина, электроплита и электрочайник в теории тоже могут стать источниками потерь электричества в случае интенсивного использования.