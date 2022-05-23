Система прогнозирования биоугроз появится в Казахстане

В РК внедрят систему управления биологическими рисками и прогнозирования биоугроз, а также введут уголовную ответственность за незаконное обращение, сбыт и хищение опасных патогенов, сообщает Zakon.kz.

Новый закон регулирует общественные отношения, связанные с обращением с патогенными биологическими агентами, в целях обеспечения биологической безопасности.

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Биологическая безопасность – состояние защищенности людей и отдельных компонентов природной среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земной поверхности и почвенного слоя, растительного и животного мира и иных организмов) от опасных биологических факторов, в том числе обеспечиваемое мерами биологической защиты.

С полным текстом закона можно ознакомиться здесь.