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Система прогнозирования биоугроз появится в Казахстане

лаборатория, биоугрозы, Казахстан Фото: pixabay
В РК внедрят систему управления биологическими рисками и прогнозирования биоугроз, а также введут уголовную ответственность за незаконное обращение, сбыт и хищение опасных патогенов, сообщает Zakon.kz.

Новый закон регулирует общественные отношения, связанные с обращением с патогенными биологическими агентами, в целях обеспечения биологической безопасности.

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Биологическая безопасность – состояние защищенности людей и отдельных компонентов природной среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земной поверхности и почвенного слоя, растительного и животного мира и иных организмов) от опасных биологических факторов, в том числе обеспечиваемое мерами биологической защиты.

С полным текстом закона можно ознакомиться здесь.

Анастасия Стативкина
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