Система прогнозирования биоугроз появится в Казахстане
Фото: pixabay
В РК внедрят систему управления биологическими рисками и прогнозирования биоугроз, а также введут уголовную ответственность за незаконное обращение, сбыт и хищение опасных патогенов, сообщает Zakon.kz.
Новый закон регулирует общественные отношения, связанные с обращением с патогенными биологическими агентами, в целях обеспечения биологической безопасности.
Президент подписал закон о биологической безопасности
Новость по теме
Биологическая безопасность – состояние защищенности людей и отдельных компонентов природной среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земной поверхности и почвенного слоя, растительного и животного мира и иных организмов) от опасных биологических факторов, в том числе обеспечиваемое мерами биологической защиты.
С полным текстом закона можно ознакомиться здесь.