Полицейские спасли жителя Лисаковска от самоубийства – подробности

Сотрудники отдела полиции города Лисаковска рассказали подробности операции по спасению мужчины, который хотел спрыгнуть с крыши 9-этажного дома. Операция по спасению заняла 30 минут, сообщает Zakon.kz.

Полицейские отметили, что такая ситуация в служебной деятельности возникла в первый раз. Несмотря на это, сотрудники не растерялись, проявили профессионализм в экстремальной ситуации.

В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что полицейские, спасшие мужчину, будут представлены к поощрению.

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22 мая в полицию поступило сообщение о том, что на крыше 9-этажного дома находится человек, который стоит на краю и собирается спрыгнуть. На место происшествия прибыл автопатруль 362 в составе старшего лейтенанта полиции Андрея Грабаря и лейтенанта полиции Айбека Байсапакова. Полицейские поднялись на крышу, в это же время на место происшествия прибыл участковый инспектор полиции Азат Нургалиев и экстренные службы.

Стражи порядка начали переговоры с 30-летним мужчиной, который рассказал, что причиной его поступка стала ссора с женой.

Полицейские набрали номер телефона матери мужчины, при передаче телефона Айбек Байсапаков сумел схватить его за руку и оттащить от края крыши.