Полицейские спасли жителя Лисаковска от самоубийства – подробности
Полицейские отметили, что такая ситуация в служебной деятельности возникла в первый раз. Несмотря на это, сотрудники не растерялись, проявили профессионализм в экстремальной ситуации.
В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что полицейские, спасшие мужчину, будут представлены к поощрению.
22 мая в полицию поступило сообщение о том, что на крыше 9-этажного дома находится человек, который стоит на краю и собирается спрыгнуть. На место происшествия прибыл автопатруль 362 в составе старшего лейтенанта полиции Андрея Грабаря и лейтенанта полиции Айбека Байсапакова. Полицейские поднялись на крышу, в это же время на место происшествия прибыл участковый инспектор полиции Азат Нургалиев и экстренные службы.
Стражи порядка начали переговоры с 30-летним мужчиной, который рассказал, что причиной его поступка стала ссора с женой.
Полицейские набрали номер телефона матери мужчины, при передаче телефона Айбек Байсапаков сумел схватить его за руку и оттащить от края крыши.