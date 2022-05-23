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ЧП на трассе в Алматинской области – начато служебное расследование

размыло участок дороги Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
АО «НК «КазАвтоЖол» начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств по факту смыва трубчатого перехода на трассе Алматы – Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.
В широкое русло была запроектирована водопропускная труба с минимальным диаметром. При выявлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности согласно законодательству РК. Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

Как отметили в компании, договор по строительству и проектированию данного участка был заключен в 2017 году.

Техническое решение по строительству трубы диаметром 1,5 метра было разработано ТОО «Каздорпроект» и согласовано филиалом «КазАвтоЖол» – «Дирекция по строительству», службой технического надзора ТОО «ГК Инжиниринг», подрядчиком в лице CITIC Construction, которые непосредственно несут ответственность за принятые проектные решения.Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

Сейчас на участке, где произошел смыв трубчатого перехода, продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Организовано круглосуточное патрулирование. Участок остается закрытым. Мобилизовано 16 единиц специальной техники и порядка 20 дорожных рабочих.

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