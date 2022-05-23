Казахстанские боксерши вернулись с мирового первенства

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Женская сборная Казахстана по боксу возвратилась с Чемпионата мира, который прошел в Турции. Спортсменки привезли из Стамбула пять медалей различного достоинства, сообщает Zakon.kz.