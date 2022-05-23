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Казахстанские боксерши вернулись с мирового первенства

Бокс ЧМ женщины Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Женская сборная Казахстана по боксу возвратилась с Чемпионата мира, который прошел в Турции. Спортсменки привезли из Стамбула пять медалей различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

Женская сборная Казахстана завоевала одну серебряную и четыре бронзовые медали.

По итогам мирового первенства, в весовой категории до 48 кг «серебра» удостоилась Алуа Балкибекова. Наградами бронзового качества отметились Жайна Шекербекова (52кг), Дина Жоламан (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Валентина Хальзова (70 кг).

С пятью медалями казахстанские боксерши в командном зачете ЧМ-2022 заняли восьмое место. Лидирующая тройка выглядит следующим образом: Турция, Ирландия и Канада.

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Куандык Шынасилов
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