Незаконный игорный бизнес в Туркестанской области: задержан организатор преступной группы
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Незаконный игорный бизнес организовал житель Туркестанской области. В его преступную группу входили пять человек. Начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
Территориальным Департаментом АФМ по Туркестанской области задержан местный житель, который организовал и руководил устойчивой преступной группой, занимавшейся незаконным игорным бизнесом на территории Сайрамского района Туркестанской области. АФМ РК
В ведомстве пояснили, что преступная группа состояла из пяти человек, в отношении которых начато досудебное расследование по ст. 262 УК РК.
Организатор и один подельник задержаны и помещены в ИВС Туркестана.АФМ РК