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Незаконный игорный бизнес в Туркестанской области: задержан организатор преступной группы

незаконный игорный бизнес Фото: pixabay
Незаконный игорный бизнес организовал житель Туркестанской области. В его преступную группу входили пять человек. Начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
Территориальным Департаментом АФМ по Туркестанской области задержан местный житель, который организовал и руководил устойчивой преступной группой, занимавшейся незаконным игорным бизнесом на территории Сайрамского района Туркестанской области. АФМ РК

В ведомстве пояснили, что преступная группа состояла из пяти человек, в отношении которых начато досудебное расследование по ст. 262 УК РК.

Организатор и один подельник задержаны и помещены в ИВС Туркестана.АФМ РК

Анастасия Московчук
АФМ РК Туркестанская область
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