Незаконный игорный бизнес в Туркестанской области: задержан организатор преступной группы

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Незаконный игорный бизнес организовал житель Туркестанской области. В его преступную группу входили пять человек. Начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.