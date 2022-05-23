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«Родился в рубашке»: жесткое ДТП произошло в Алматы

Алматы, мкр. Нуркент, ДТП, пострадавший, фоторепортаж Фото: Zakon.kz
В Алматы в мкр. Нуркент произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие – столкнулись грузовик Howo и Hyundai Elantra. В результате аварии госпитализировали водителя южнокорейской легковушки, передает Zakon.kz.

ДТП произошло близ аллеи в мкр. Нуркент на ул. Универсиадная.

Алматы, мкр. Нуркент, ДТП, пострадавший, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Как передает корреспондент Zakon.kz с места происшествия, водитель Hyundai проигнорировал знак «Уступи дорогу», а водитель Howo не успел остановиться (по тормозному пути видно, что водитель пытался избежать столкновения, но не смог).

Алматы, мкр. Нуркент, ДТП, пострадавший, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Китайский грузовик с балластом на полном ходу протаранил легковушку, в результате чего Elantra выбросило на аллею, после – Howo опрокинулась на Hyundai.

Алматы, мкр. Нуркент, ДТП, пострадавший, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Алматы, мкр. Нуркент, ДТП, пострадавший, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Как сообщили очевидцы, по счастливой случайности водитель Elantra остался жив, его экстренно госпитализировали.

Алматы, мкр. Нуркент, ДТП, пострадавший, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Водитель Hyundai родился в рубашке, так как тяжелый многотонный грузовик опрокинулся именно на водительское место.Очевидцы

Алматы, мкр. Нуркент, ДТП, пострадавший, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции. Они выясняют все обстоятельства ДТП и занимаются его оформлением.

Алматы, мкр. Нуркент, ДТП, пострадавший, фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

По словам медиков, водитель Hyundai «родился в бронерубашке».

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции.

Обновлено в 15:15

Как отметил начальник Управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов, предварительно установлено, что 23 мая около 11:30 водитель автомашины марки Hyundai Elantra следовал по ул. Универсиадная в западном направлении, на пересечении с ул. Новая не уступил дорогу автомашине марки Howo и допустил столкновение. Водитель грузовика двигался по ул. Новая в северном направлении по главной дороге.

В результате ДТП водитель Hyundai Elantra 1966 г.р. получил травмы и был доставлен в одну из больниц Алматы. Расследованием занимается ОАП УП Алатауского района.Олжас Шарипов
Динара Халдарова
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