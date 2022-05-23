«Родился в рубашке»: жесткое ДТП произошло в Алматы
ДТП произошло близ аллеи в мкр. Нуркент на ул. Универсиадная.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Китайский грузовик с балластом на полном ходу протаранил легковушку, в результате чего Elantra выбросило на аллею, после – Howo опрокинулась на Hyundai.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Как сообщили очевидцы, по счастливой случайности водитель Elantra остался жив, его экстренно госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
Водитель Hyundai родился в рубашке, так как тяжелый многотонный грузовик опрокинулся именно на водительское место.Очевидцы
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники дорожной полиции. Они выясняют все обстоятельства ДТП и занимаются его оформлением.
Фото: Zakon.kz
По словам медиков, водитель Hyundai «родился в бронерубашке».
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции.
Обновлено в 15:15
Как отметил начальник Управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов, предварительно установлено, что 23 мая около 11:30 водитель автомашины марки Hyundai Elantra следовал по ул. Универсиадная в западном направлении, на пересечении с ул. Новая не уступил дорогу автомашине марки Howo и допустил столкновение. Водитель грузовика двигался по ул. Новая в северном направлении по главной дороге.
В результате ДТП водитель Hyundai Elantra 1966 г.р. получил травмы и был доставлен в одну из больниц Алматы. Расследованием занимается ОАП УП Алатауского района.Олжас Шарипов