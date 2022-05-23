Касым-Жомарт Токаев 26 мая посетит Кыргызстан
Фото: akorda.kz
26 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова совершит официальный визит в КР, передает Zakon.kz.
Об этом сообщается на официальном telegram-канале пресс-службы главы государства.
В Бишкеке запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, – говорится в сообщении.
Также сообщается, что 27 мая в Акорде Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое состоится в режиме видеоконференцсвязи.
Касым-Жомарт Токаев посетит Кыргызстан
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