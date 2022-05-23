Касым-Жомарт Токаев 26 мая посетит Кыргызстан

26 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова совершит официальный визит в КР, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на официальном telegram-канале пресс-службы главы государства.

В Бишкеке запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что 27 мая в Акорде Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое состоится в режиме видеоконференцсвязи.