Ермухамет Ертысбаев: Школы BINOM должны быть в каждом регионе

«Вы делаете наше настоящее и будущее», – именно с этих слов к учителям начал свой визит в школу BINOM председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев.

На мой взгляд, эта школа – школа будущего, но она существует и функционирует сейчас, в настоящий момент. Самая большая моя мечта отныне – тысяча таких школ до 2030 года в нашей стране! Самое ценное – это не нефть и газ, не драгоценные металлы, а люди, учителя и ученики. Ермухамет Ертысбаев, председатель Народной партии Казахстана

Фото: BINOM

В ходе встречи члены руководства партии обсудили проблемы нарастающего дефицита школ в столице, рассмотрели опыт строительства школ в рамках механизма ГЧП на примере BI Group, вопросы развития образования, увеличения заработной платы учителям, а также важности участия в предстоящем референдуме.

Напомним, что школы нового формата были построены в прошлом году по принципу ГЧП. Техническое задание на проектирование и закуп необходимого оборудования создавал педагогический состав, который знает все потребности образовательного процесса.

Фото: BINOM

В каждой школе предусмотрены девять расширенных лабораторий по физике, химии, биологии, нано- и биотехнологиям, кинозал на 100 мест, коворкинг-зоны для учителей и детей, игровые комнаты, смарт-классы, 3D-принтер для творческих экспериментов, кабинеты робототехники, Speaking Club, TedxBINOM. В библиотеках ноутбуки и интерактивные парты. Кроме того, здесь созданы условия для детей с особыми образовательными потребностями. Специально для этого компания BI Group проводила встречу с представителями инклюзивных сообществ столицы.

Фото: BINOM

Наша компания всегда открыта к конструктивному диалогу с общественностью и властью. Мы не устанем повторять, что ведем бизнес честно и прозрачно. Именно поэтому, после громких заявлений ряда блогеров и депутатов по стоимости школ BINOM, мы приняли решение пригласить их лично. Чтобы показать учебный процесс и оснащенность новых образовательных объектов, рассказать о стоимости, а также ответить на все интересующие их вопросы. Подчеркнем, что холдинг BI Group и его акционеры аполитичны. То есть, данная встреча проходила исключительно в рамках запроса Народной партии Казахстана. Асхат ОМАРОВ, СЕО холдинга BI Group

Фото: BINOM

Как пояснили в компании, им скрывать нечего. Поэтому для пущей убедительности в прозрачном ведении бизнеса команда проекта разъяснила гостям встречи детали механизма ГЧП, раскрыв всю сметную стоимость. Следует отметить, цена за квадратный метр в школах BINOM составляет 261 тыс. тенге, что соизмеримо строительству типовых объектов образования. СМР на одного ученика – 3 млн 778 тыс. тенге против 3 млн 048 тыс. тенге в обычном государственном учебном заведении, при этом оснащенность техникой и оборудованием в BINOM – 21%, что в четыре раза выше, чем в типовой школе, где данный показатель находится на уровне 5,2%.

Фото: BINOM

Депутатам рассказали, что все школы BINOM бесплатные, набор осуществляется по типовым правилам МОН и, в первую очередь, принимаются сюда жители ближайших районов. Благодаря одномоментному вводу сразу четырех объектов на 16 тыс. учеников, значительно снизилась нагрузка на столичную систему образования.

Фото: BINOM

В компании пояснили, что перед реализацией проектов ими были соблюдены все необходимые процедуры, в том числе на 60 дней размещены объявления в открытых источниках, т.е. в конкурсе могла принять участие любая компания-инвестор.

К тому же, школа успешно прошла государственную экспертизу. Почти в конце встречи председатель НПК Ермухамет Ертысбаев поблагодарил команду BI Group за разъяснения и проявленную инициативу.