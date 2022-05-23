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Взрыв в Шымкенте: что известно о состоянии пострадавших

пострадавшие, больница, взрыв в Шымкенте Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Одна из пострадавших во время взрыва возле роддома в Шымкенте переведена из реанимации в палату. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное, сообщает Zakon.kz.
В областной клинической больнице в отделении реанимации находилась одна пациентка. На данный момент она переведена в профильное отделение и получает стационарное лечение.Заместитель главного врача областной клинической больницы Чингиз Сейлбеков

По словам врача, состояние всех пациентов оценивается как стабильное, без ухудшений.

На данный момент в областной клинической больнице получают лечение четыре пострадавшие женщины.Чингиз Сейлбеков

Напомним, 21 мая в результате взрыва близ роддома в Шымкенте произошло частичное обрушение здания на площади 130 кв. м, а также повреждены балкон и окна квартиры расположенного вблизи пятиэтажного жилого дома и семь легковых автомобилей.

По данным ведомств, погибли три человека, в том числе новорожденный.

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