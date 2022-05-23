10-летний вратарь напал на арбитров матча в России

На детском турнире в городе Курганове (Свердловская область, Россия) среди хоккеистов 2011 года рождения произошел необычный инцидент, сообщает Zakon.kz.

В одном из матчей встречались два состава одной из команды ДЮСШ-19. На воротах второго состава 19-й спортшколы стоял 10-летний Артемий Акшумов. При счете 1:10 он нарушил правила, за что получил двухминутное удаление.

Спустя время этот же вратарь ударил соперника клюшкой, за что также был удален, но уже до конца матча. Услышав вердикт судей, юный страж ворот Акшумов не справился с эмоциями. Сначала напал на одного судью, ударив его несколько раз, а затем применил данный прием ко второму арбитру.

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