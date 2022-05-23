Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

10-летний вратарь напал на арбитров матча в России

Хоккей вратарь удаление Фото: pexels
На детском турнире в городе Курганове (Свердловская область, Россия) среди хоккеистов 2011 года рождения произошел необычный инцидент, сообщает Zakon.kz.

В одном из матчей встречались два состава одной из команды ДЮСШ-19. На воротах второго состава 19-й спортшколы стоял 10-летний Артемий Акшумов. При счете 1:10 он нарушил правила, за что получил двухминутное удаление.

Спустя время этот же вратарь ударил соперника клюшкой, за что также был удален, но уже до конца матча. Услышав вердикт судей, юный страж ворот Акшумов не справился с эмоциями. Сначала напал на одного судью, ударив его несколько раз, а затем применил данный прием ко второму арбитру.

Болейте за нашу сборную в Чемпионате мира по хоккею вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше призов на 5 млн тенге.

Куандык Шынасилов
Россия
Все
Димаш Кудайберген назвал величайшего музыканта
В Норвегии ответили на предложение Польши «поделиться сверхдоходами»
Тамара Дуйсенова о снижении пенсионного возраста для женщин: Рассматриваем
Эксперт назвал самую энергозатратную бытовую технику
Паспорт с чипом для слежения — в МВД разъяснили видеоролик в соцсетях
Масштабное строительство парка в Актау сняли с высоты птичьего полета
В Алматы закроют проезд по нескольким улицам
Ситуация в Украине: покушение на мэра Энергодара, особый статус для граждан Польши
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления