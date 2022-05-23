Спорт в массы: как поможет решить проблему букмекерский бизнес

Казахстанские специалисты разработали инклюзивную программу по организации соревнований в массовом детско-юношеском спорте.

Проблемы казахстанского профессионального спорта на международной арене связывают с отсутствием развитой и мощной базы массовой детско-юношеской секционной сетки. И не случайно.

Если представить весь спортивный блок в виде пирамиды, то так называемый спорт высших достижений – это лишь верхушка геометрической фигуры, которая не может существовать без фундамента, то есть массового детско-юношеского спорта. Это устоявшаяся во всем мире парадигма, вживую доказанная Пеле, Марадоной, Месси и еще тысячами спортивных звезд, чье детство прошло в бедных районах.

В Казахстане вроде бы активно реализуется государственная программа подушевого финансирования ART&SPORT, благодаря которой менее чем за год вовлеченность детей возросла в несколько раз. Государство обеспечивает занятия в секциях, тогда как контроль за исполнением программы лежит на родителях и тренерах, работающих в секциях.

Однако существенным пробелом остается процесс организации соревнований – они если и проводятся, то за счет семейного бюджета. И здесь мы сразу теряем внушительную часть детей, чьи родители в силу разных причин не могут себе позволить оплачивать частные соревнования.

Сюда же попадают дети с ограниченными возможностями, сироты. В США, Канаде и большинстве стран Европейского союза массовые спортивные соревнования финансируются целевым методом на уровне средней и высшей школ через соответствующие локальные и федеральные программы, вовлекая все возрастные группы в самые популярные виды спорта. Именно на этапе соревнований происходит селекция, по результатам которой заинтересованные профессиональные клубы и команды выявляют и вовлекают детей в спорт высших достижений.

В нашей стране государственное финансирование соревнований проводится через МКС и региональные управления спорта, далее – через ДЮСШ, СДЮШОР и спортивные федерации. Таким образом, селекция происходит уже в внутри сегмента спорта высших достижений. Вовлеченность в такие соревнования ограничена членством в той или иной федерации, ДЮСШ, СДЮШОР. Кроме этого, постоянные коррупционные риски в среде спортивных чиновников и функционеров значительно девальвируют как развитие массового спорта, так и сам спорт высших достижений.

Понятно, что Министерство культуры и спорта РК старается задействовать все возможные ресурсы для развития массового детско-юношеского спорта. Но их катастрофически не хватает, так как государство вынуждено решать другие, более значимые на данный момент, экономические вопросы.

Выход можно и нужно искать, например, в инклюзивном партнерстве, где часть решаемых задач возьмет на себя букмекерский бизнес. К примеру, через внедряемую МКС систему ЦУС, которая вместо сбора денег в частные карманы позволила бы распределять средства на проведение соревнований в массовом детско-юношеском спорте.

Такой подход абсолютно не противоречит основным направлениям государственной политики в области развития массового спорта. Напротив, он существенно поспособствует его развитию. Программа по организации соревнований дополнит и улучшит госпрограмму подушевого финансирования ART&SPORT.

Более того, этот проект уже разработан, готов к запуску и лежит на столе у министра Абаева. В нем учтены создание массовых спортивных мероприятий, обучение тренеров-преподавателей, выработка рекомендаций для спорта высших достижений и профессиональных клубов. Иными словами, речь идет о глобальном казахстанском проекте для создания комфортного и понятного спортивно-социального лифта от «подвала до элиты». Разработчики сделали акцент на адресное финансирование массовых спортивных детско-юношеских соревнований (возрастная группа от четырех до 18 лет).

На первых этапах предлагается охватить базовые виды спорта, такие как футбол, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, хоккей с шайбой, тхэквондо, каратэ, бокс, дзюдо, легкая атлетика. Предусмотрены расходы, связанные с организацией, проведением, награждением и стимулированием соревнований на постоянной основе.

Автор материала: Ермек Алдаш

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