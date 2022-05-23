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Ерлан Алдажуманов назначен зампредом КНБ – директором погранслужбы Казахстана

Ерлан Алдажуманов назначен зампредом КНБ – директором погранслужбы Казахстана Фото: Zakon.kz
Ерлан Алдажуманов стал заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Пограничной службы, передает Zakon.kz.
Распоряжением главы государства Алдажуманов Ерлан Ергалиулы назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Пограничной службы, – говорится в сообщении на сайте Акорды.

Ерлан Алдажуманов родился 26 марта 1966 года в Семипалатинске.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Высшее пограничное командное училище им. Ф.Э. Дзержинского (1987);

  • Военная академия Республики Беларусь (2018).

Трудовой стаж:

  • заместитель начальника пограничной заставы, пограничных отрядов;

  • заместитель начальника регионального управления;

  • заместитель командующего пограничными частями регионального управления;

  • первый заместитель директора – начальник главного штаба Пограничной службы КНБ Республики Казахстан (11.2014 – 09.2019);

  • начальник регионального управления «Оңтүстік» Пограничной службы КНБ Республики Казахстан (с 09.2019).

Ирина Лукичева
КНБ Казахстан
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