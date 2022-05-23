Ерлан Алдажуманов назначен зампредом КНБ – директором погранслужбы Казахстана
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Ерлан Алдажуманов стал заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Пограничной службы, передает Zakon.kz.
Распоряжением главы государства Алдажуманов Ерлан Ергалиулы назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Пограничной службы, – говорится в сообщении на сайте Акорды.
Ерлан Алдажуманов родился 26 марта 1966 года в Семипалатинске.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Высшее пограничное командное училище им. Ф.Э. Дзержинского (1987);
Военная академия Республики Беларусь (2018).
Трудовой стаж:
заместитель начальника пограничной заставы, пограничных отрядов;
заместитель начальника регионального управления;
заместитель командующего пограничными частями регионального управления;
первый заместитель директора – начальник главного штаба Пограничной службы КНБ Республики Казахстан (11.2014 – 09.2019);
начальник регионального управления «Оңтүстік» Пограничной службы КНБ Республики Казахстан (с 09.2019).