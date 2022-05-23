Серийного автовора задержали в Алматы
Фото: ДП Алматы
Полицейские задержали гражданина М., 2000 года рождения. Он неоднократно совершал кражи из автосалонов, разбивая окна. Мужчина причастен к шести преступлениям, передает Zakon.kz.
Забирал из салона машин все, что представляло хоть какую-то ценность. В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый, с целью незаконного обогащения, совершал кражи из автомашин, припаркованных во дворах жилых домов. Начальник УП Ауэзовского района Улан Абулхайыр
На период следствия мужчина водворен в изолятор временного содержания. Он подозревается в совершении уголовного преступления по ст. 188, ч. 3, п. 2, 3 УК РК.
Личность мужчины будет проверена на причастность к другим ранее совершенным в Алматы преступлениям.