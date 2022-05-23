Серийного автовора задержали в Алматы

Фото: ДП Алматы

Полицейские задержали гражданина М., 2000 года рождения. Он неоднократно совершал кражи из автосалонов, разбивая окна. Мужчина причастен к шести преступлениям, передает Zakon.kz.