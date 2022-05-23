Видео этапов отбора на должности судей будет размещаться в Cети

Высший Судебный Совет продолжает совершенствовать порядок отбора судей. В регламент совета внесены поправки по проведению квалификационного экзамена.

1. Оптимизированы сроки проведения экзамена

Ранее кандидаты поочередно проходили:

1) психологическую оценку;

2) тестирование на знание законодательства;

3) написание эссе и решение кейсовых задач;

4) собеседование с Квалификационной комиссией.

При таком подходе специалисты-психологи вынуждены проводить глубокий анализ всех кандидатов, в том числе не готовых теоретически.

К примеру, в 2021 году специалисты-психологи в течение 50 дней проводили детальную оценку 256 кандидатов, из которых в дальнейшем компьютерное тестирование сдали только 32%.

Теперь один из наиболее трудоемких этапов – психологическая оценка будет проводиться после успешной сдачи кандидатом компьютерного тестирования на знание законодательства, написания эссе и решения кейсовых задач.

В результате глубокая психологическая оценка будет проводиться только в отношении лиц, доказавших свое знание законодательства, что ускорит проведение квалификационного экзамена на 20 дней, а также повысит эффективность работы психологов.

При этом данный этап остается обязательным и лица, не преодолевшие его, не смогут претендовать на судейские должности.

2. Унифицирована система тестирования при квалификационном экзамене

Ранее количество законов, знание которых кандидат должен был подтвердить, зависело от стажа работы претендента.

Кандидаты со стажем менее 10 лет сдавали тестирование по 11 отраслям права, а лица со стажем более 10 лет – по восемь.

Дифференциация кандидатов исключительно по длительности юридического стажа не учитывала качество их работы, а также сложность дел, с которыми работают юристы.

Теперь вне зависимости от длительности стажа все кандидаты будут сдавать тесты на знание семь обязательных НПА и два на выбор.

3. Нововведение коснулось и решения кейсовых задач. С этого года кандидатам предоставляется возможность использовать тексты законодательных актов при решении кейсов. Ранее использование специализированной литературы было под запретом. Это позволит оценить умение претендента на должность судьи ориентироваться в законодательстве в ситуации, наиболее приближенной к реальной, когда у него будет возможность ознакомиться с текстом законодательства.

4. В целях повышения уровня общественного доверия к судебной системе записи этапов компьютерного тестирования, написания эссе и решения кейсовых задач будут размещаться на сайте Высшего судебного совета.

5. Сокращено количество представляемых документов для участия в квалификационном экзамене. В частности, исключена необходимость представлять служебную характеристику от руководства, которая может ставить кандидатов в зависимость от руководства для получения положительной характеристики.

Фото: Высший Судебный Совет

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