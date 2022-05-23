ЧМ по хоккею: эксперт предсказывает победу Казахстана в матче с Италией

Сегодня, 23 мая, в 19:20 состоится решающий матч для сборных Казахстана и Италии в рамках Чемпионата мира по хоккею. Эксперт Parimatch Константин Пушкарев ожидает захватывающую игру в пользу казахстанской команды.

Сборная Казахстана проиграла в последних шести матчах, но, по мнению Пушкарева, в игре наметился значительный прогресс.

Команда достойно держалась в первой половине игры с Канадой, действующим чемпионом мира, неплохо реализовывала шансы со Словакией и дважды вела счет в схватке против Германии. Налицо очевидный тренд, показывающий, что нехватка целостности и дисциплины негативно проявляет себя во второй половине матчей. Лишние удаления только усложняют ситуацию — игра в меньшинстве против лучших команд мира дорого обходится нашей сборной.

Италия также потерпела шесть поражений, но заработала одно очко, проиграв французам в овертайме. Можно отметить, что в этом турнире команда забивала голы в каждом матче. Вряд ли предстоящая игра станет исключением.

Несмотря на недочеты, эксперт считает, что у Казахстана больше шансов на победу. В последний раз соперники встречались на прошлогоднем Чемпионате мира. Тогда казахстанская команда разгромила итальянцев со счетом 11:3. Финальный прогноз: победа сборной Казахстана и тотал 4,5 больше.

У Казахстана второй матч за два дня, но ребята к этому времени уже разыгрались и подтянули физику. Думаю, что наши смогут навязать свою игру сборной Италии за счет превосходства в мастерстве и опыте. Константин Пушкарев

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 1.44, Х - 5.30, П2 - 5.90

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