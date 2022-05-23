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$21,6 млн заблокировали на счетах «дочек» российских банков в Казахстане

Мадина Абылкасымова 9,2 млрд тенге Фото: Zakon.kz
С момента введения антироссийских санкций на счетах «дочек» российских банков в Казахстане заблокировано 9,2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

В ответе на депутатский запрос касательно финансирования частных банков она сообщила, что заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте ДБ АО «Сбербанк», ДБ АО «Альфа-Банк» и ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан).

По словам Абылкасымовой, для разблокировки счетов и средств клиентов понадобится генеральная лицензия от Управления по контролю за иностранными активами США. Новый владелец «Альфа-Банка» в Казахстане уже направил запрос на получение такого документа.

В агентстве напомнили, что 5 мая 2022 года ДБ АО «Альфа-Банк» приобретен АО «Банк ЦентрКредит». АО «Банк ЦентрКредит» направлено письмо в OFAC для получения генеральной лицензии для исключения ДБ АО «Альфа-Банк» из списка SDN в связи со сменой акционера, после получения которого ожидается полная разблокировка его корреспондентских счетов и средств клиентов.

6 апреля были введены полные блокирующие санкции в отношении казахстанских «дочек» – Сбербанка и «Альфа-Банка». Эти ограничения предполагают блокировку активов этих БВУ в США, запрет для граждан и компаний Штатов проводить любые сделки с ними.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Казахстан США
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