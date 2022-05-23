Двое детей утонули в заброшенном котловане в Туркестанской области
Фото: Facebook/Tjd Turkistan Oblysy
Трагедия произошла в пяти километрах от села Шалдар в Байдибекском районе Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.
Десятилетний мальчик решил искупаться и прыгнул в воду. Когда начал тонуть, ему на помощь бросился другой ребенок. Оба погибли, передает оtyrar.kz.
Трагедия произошла на глазах других детей.
Искусственный котлован – это затопленный участок карьера, ширина 20 м, длина 50 м, глубина 2 м. Местными жителями обнаружены и извлечены из воды трупы детей 2012 года рождения, которые около 17:30 утонули во время купания… Выезжали спасатели: ДЧС (четыре сотрудника и одна единица техники), ДП (20 сотрудников и шесть единиц техники), МИО (10 работников и четыре единицы техники), местные жители (30 человек), родственники (10 человек). Пресс-служба ДЧС Туркестанской области