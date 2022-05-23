Двое детей утонули в заброшенном котловане в Туркестанской области

Трагедия произошла в пяти километрах от села Шалдар в Байдибекском районе Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Десятилетний мальчик решил искупаться и прыгнул в воду. Когда начал тонуть, ему на помощь бросился другой ребенок. Оба погибли, передает оtyrar.kz.

Трагедия произошла на глазах других детей.