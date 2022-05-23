Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Двое детей утонули в заброшенном котловане в Туркестанской области

Дети погибли Фото: Facebook/Tjd Turkistan Oblysy
Трагедия произошла в пяти километрах от села Шалдар в Байдибекском районе Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Десятилетний мальчик решил искупаться и прыгнул в воду. Когда начал тонуть, ему на помощь бросился другой ребенок. Оба погибли, передает оtyrar.kz.

Трагедия произошла на глазах других детей.

Искусственный котлован – это затопленный участок карьера, ширина 20 м, длина 50 м, глубина 2 м. Местными жителями обнаружены и извлечены из воды трупы детей 2012 года рождения, которые около 17:30 утонули во время купания… Выезжали спасатели: ДЧС (четыре сотрудника и одна единица техники), ДП (20 сотрудников и шесть единиц техники), МИО (10 работников и четыре единицы техники), местные жители (30 человек), родственники (10 человек). Пресс-служба ДЧС Туркестанской области
Константин Вноровский
Туркестанская область
Все
Жители Нур-Султана получили «Президентское оповещение»
Синоптики рассказали, когда в Алматы придет жара
Димаш Кудайберген назвал величайшего музыканта
Главный санврач Казахстана подписала постановление о повторной ревакцинации
Чаще страдают психическими расстройствами: названы Топ-5 знаков зодиака
Брак по расчету: астрологи рассказали, с кем нужно вступать в союз
Канело объявил о третьем бое с Головкиным
Эрдоган: Турция не намерена ввязываться в «шоу по Украине»
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления