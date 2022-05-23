В Британии выявили еще 36 случаев оспы обезьян

Еще 36 случаев заражения оспой обезьян, зафиксированных за выходные, подтвердили в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал Sky News, такое число случаев британские медики обнаружили за понедельник, 23 мая.

UKHSA (британский Минздрав) подтвердило 36 новых случаев оспы обезьян в Великобритании. Таким образом, общее число случаев достигло 56, – передает телеканал.

Агентство по здравоохранению не считает оспу обезьян инфекцией, передаваемой половым путем, но она способна передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком. Отмечается, что риск распространения среди британцев оценивается как очень низкий.

На прошлой неделе глава британского Минздрава Саджид Джавид заявил, что у большинства пациентов в Великобритании наблюдается легкая форма болезни.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.