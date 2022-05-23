В Британии выявили еще 36 случаев оспы обезьян
Как передает телеканал Sky News, такое число случаев британские медики обнаружили за понедельник, 23 мая.
UKHSA (британский Минздрав) подтвердило 36 новых случаев оспы обезьян в Великобритании. Таким образом, общее число случаев достигло 56, – передает телеканал.
Агентство по здравоохранению не считает оспу обезьян инфекцией, передаваемой половым путем, но она способна передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком. Отмечается, что риск распространения среди британцев оценивается как очень низкий.
На прошлой неделе глава британского Минздрава Саджид Джавид заявил, что у большинства пациентов в Великобритании наблюдается легкая форма болезни.
Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.