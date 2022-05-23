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Эрдоган: Турция не намерена ввязываться в «шоу по Украине»

Шоу по Украине Фото: Instagram/rterdogan
Турция не стала принимать участие в «шоу по урегулированию ситуации в Украине», вместо этого Анкара оказала Киеву серьезную и полезную помощь, заявил турецкий президент, сообщает Zakon.kz.

По словам Эрдогана, Турция ранее ясно и открыто выразила свою позицию по вопросу о территориальной целостности Украины. Но отношения с Россией продолжаются во всех плоскостях. Об этом он заявил после заседания кабмина, передает РИА Новости.

С начала украинского конфликта Турция не вводила ограничения против России.

Также Турция выступила против членства в НАТО Швеции и Финляндии, руководствуясь собственными политическими соображениями, заключающимися в недовольстве поддержкой этими странами Рабочей партии Курдистана.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Турция
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