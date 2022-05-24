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Законодательство РК

Двенадцатилетнюю девочку ограбили в Алматинской области

Ограбление 12-летней девочки Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел в городе Конаеве 21 мая. В полицию обратилась местная жительница с заявлением об ограблении дочери, сообщает Zakon.kz.

На школьницу напали в подъезде жилого дома. Взрослый мужчина отобрал у ребенка сотовый телефон и чехол от наушников.

Полицейские организовали масштабные поиски грабителя, напавшего на беззащитную школьницу. Подозреваемым оказался 38-летний мужчина из пригородного поселка Заречный.

В настоящее время подозреваемый задержан и помещен под стражу. Расследование уголовного дела проводится по ст. 191, ч. 2 УК РК «Грабеж». Пресс-служба МВД РК

Ущерб потерпевшей был оценен в 90 тыс. тенге.

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