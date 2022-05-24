МИД Китая выразил протест США после заявления Байдена о Тайване

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал слова Джо Байдена о готовности США к военному участию в защите Тайваня, сообщает Zakon.kz.

Ван Вэньбинь заявил, что Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, который является неотъемлемой частью территории КНР, передает ТАСС.

Вэньбинь напомнил о принципе «одного Китая и трех китайско-американских совместных коммюнике». Он призвал Штаты быть осторожнее в словах и поступках, а также отказаться от поддержки идеи о независимости острова.

Представитель МИД отметил, что не стоит «посылать какие-либо неверные сигналы сепаратистским силам на Тайване» и что Китай предпримет «решительные действия» для защиты своего суверенитета и интересов безопасности.

Ранее сообщалось, что Байден на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой, комментируя вопрос журналистки о готовности США быть вовлеченными в военном плане для защиты Тайваня «на случай вторжения», ответил утвердительно.