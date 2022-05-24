Свора собак напала на тринадцатилетнюю девочку в Актобе

Инцидент произошел, когда девочка возвращалась из школы домой, сообщает Zakon.kz.

Девочка страшно искусана и едва не погибла. Спасли ребенка случайные прохожие, передает КТК.

По словам очевидцев, в стае было более десятка собак. Они повалили подростка на землю, всю искусали. Девочка смогла прикрыть руками только лицо и шею.

Сейчас девочка с тяжелейшими ранами в больнице. По словам матери, помимо болей, у ребенка сильная психологическая травма: плохо спит ночами, часто пугается. Врачи наложили уже десятки швов, ребенок получил вакцину против бешенства.

Проблема с бродячими собаками в городе существует давно. Неоднократно случались нападения на детей. Но отстрел запрещен. По новым правилам, теперь их можно отлавливать только для вакцинации и стерилизации, а затем отправить на передержку. В Актобе есть лишь один частный приют. Денег, чтобы пристроить туда животных, нет.

Мать 13-летней девочки тоже не намерена оставлять это без последствий. Она обратилась с заявлением в полицию. Требует найти и наказать тех, кто в ответе за произошедшее.