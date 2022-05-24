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СМИ: США и Британия ищут альтернативу GPS из-за возможных угроз со стороны РФ

Замена GPS Фото: pixabay
США и Британия ищут варианты замены навигационной системы GPS, сообщает Zakon.kz.

Причиной поиска альтернативных систем стало опасение, что в случае конфликта с Россией работа действующей спутниковой системы будет подавлена, пишет The Times.

Глава ведомства по оборонным закупкам Британии Джереми Куин сообщил, что Лондон внимательно отслеживает угрозу вмешательства в работу спутников со стороны РФ. Он добавил, что Россия использует боевые действия в Украине в том числе для того, чтобы протестировать глушение GPS-сигналов.

Издание отмечает, что Великобритания рассматривает две альтернативы GPS: системы OneWeb и NextNav.

Исполнительный директор NextNav Ганеш Паттабираман уже заявил: «Мы работаем с федеральным правительством США и пытаемся создать запасную систему, альтернативную GPS, которая находится под угрозой России и других».

Как пишет The Times, Украина просила страны Запада заблокировать российскую навигационную систему ГЛОНАСС и заглушить ее сигналы в регионе, однако этот запрос не был удовлетворен.

По мнению Паттабирамана, если ГЛОНАСС будет отключен, то Россия может сбить спутники GPS. Он пояснил, что подобная атака может создать помехи электрическим сетям, вывести из строя банкоматы, обрушить банковскую систему, остановить работу мобильных телефонов и не допустить, чтобы высокоточные ракеты достигали своих целей.

В марте глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что власти США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от GPS. Однако проблемами это не грозит, добавил он, поскольку у РФ есть система ГЛОНАСС. Также глава госкорпорации выразил уверенность, что компании OneWeb грозит банкротство.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Великобритания США
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