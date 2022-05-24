Казахстанский боксер завершил карьеру из-за травмы

Станислав Калицкий поблагодарил фанатов за поддержку. Он выступал в профи с 2017 года. Свои три последних боя Калицкий проиграл, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский боксер Станислав Калицкий (11-4, 4 КО) заявил о завершении боксерской карьеры из-за серьезной травмы. Об этом Калицкий сообщил в Instagram.

Как заявил спортсмен, его рука больше не подлежит восстановлению.

Два года я мучился с этой проблемой и при каждом хорошем попадании моя рука буквально рассыпалась. Станислав Калицкий

Он поблагодарил фанатов за поддержку. Станислав Калицкий выступал в профи с 2017 года.

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