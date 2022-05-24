Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанский боксер завершил карьеру из-за травмы

казахстанский боксер Фото: Instagram/kalitskiyofficial
Станислав Калицкий поблагодарил фанатов за поддержку. Он выступал в профи с 2017 года. Свои три последних боя Калицкий проиграл, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский боксер Станислав Калицкий (11-4, 4 КО) заявил о завершении боксерской карьеры из-за серьезной травмы. Об этом Калицкий сообщил в Instagram.

Как заявил спортсмен, его рука больше не подлежит восстановлению.

Два года я мучился с этой проблемой и при каждом хорошем попадании моя рука буквально рассыпалась. Станислав Калицкий

Он поблагодарил фанатов за поддержку. Станислав Калицкий выступал в профи с 2017 года.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 млн тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!

Данияр Кунафин
Казахстан
Все
Жители Нур-Султана получили «Президентское оповещение»
Синоптики рассказали, когда в Алматы придет жара
Димаш Кудайберген назвал величайшего музыканта
Главный санврач Казахстана подписала постановление о повторной ревакцинации
Чаще страдают психическими расстройствами: названы Топ-5 знаков зодиака
Брак по расчету: астрологи рассказали, с кем нужно вступать в союз
Канело объявил о третьем бое с Головкиным
Эрдоган: Турция не намерена ввязываться в «шоу по Украине»
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления