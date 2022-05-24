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Самая богатая спортсменка мира не смогла пройти первый круг Rolland Garros

Теннис Поражение Старт Фото: Instagram/naomiosaka
Японская теннисистка Наоми Осака проиграла стартовый круг на открытом чемпионате Франции. Самая высокооплачиваемая спортсменка планеты уступила за выход во второй раунд французского первенства американке Аманде Анисимовой – 5:7, 4:6, сообщает Zakon.kz.

Сюрпризы и сенсации продолжились в женской одиночной сетке во второй день французского турнира. Если проигрыш Наоми Осаки был прогнозируем, то вот вылета действующей чемпионки Rolland Garros – Барборы Крейчековой – никто не ожидал.

Теннис Старт Поражение

Фото: Instagram/bkrejcikova

Чешская теннисистка на старте не смогла одолеть 19-летнюю француженку Диану Пэрри – 6:1, 2:6, 3:6. Еще одна фаворитка этих состязаний, пятая ракетка мира Анетт Контавейт из Эстонии, тоже познала горечь поражения. Ей дорогу во второй круг закрыла австралийка Айла Томлянович – 7:6, 7:5.

Теннис Париж Старт

Фото: ktf.kz

А в мужской части соревнований не продолжат борьбу дальше первого круга Стэн Вавринка и Рэйли Опелка (17-й сеяный).

Из казахстанцев в первый день французского первенства на корты вышли Александр Бублик и Елена Рыбакина. Но оба матча с их участием не были доиграны и перенесены на 24 мая.

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