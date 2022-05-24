Самая богатая спортсменка мира не смогла пройти первый круг Rolland Garros

Японская теннисистка Наоми Осака проиграла стартовый круг на открытом чемпионате Франции. Самая высокооплачиваемая спортсменка планеты уступила за выход во второй раунд французского первенства американке Аманде Анисимовой – 5:7, 4:6, сообщает Zakon.kz.

Сюрпризы и сенсации продолжились в женской одиночной сетке во второй день французского турнира. Если проигрыш Наоми Осаки был прогнозируем, то вот вылета действующей чемпионки Rolland Garros – Барборы Крейчековой – никто не ожидал.

Фото: Instagram/bkrejcikova

Чешская теннисистка на старте не смогла одолеть 19-летнюю француженку Диану Пэрри – 6:1, 2:6, 3:6. Еще одна фаворитка этих состязаний, пятая ракетка мира Анетт Контавейт из Эстонии, тоже познала горечь поражения. Ей дорогу во второй круг закрыла австралийка Айла Томлянович – 7:6, 7:5.

Фото: ktf.kz

А в мужской части соревнований не продолжат борьбу дальше первого круга Стэн Вавринка и Рэйли Опелка (17-й сеяный).

Из казахстанцев в первый день французского первенства на корты вышли Александр Бублик и Елена Рыбакина. Но оба матча с их участием не были доиграны и перенесены на 24 мая.

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