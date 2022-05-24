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«Манчестер Юнайтед» представил нового наставника Эрика тен Хага

Футбол Тренер МЮ Фото: Instagram/manchesterunited
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально представил нового главного тренера, голландца Эрика тен Хага. 52-летний специалист уже приступил к своим обязанностям, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с участием голландского наставника уже опубликованы на официальных страницах «манкунианцев» в социальных сетях. Эрик тен Хаг уже успел провести первую пресс-конференцию в своей новой роли, а также поучаствовал в фотосессии на «Олд Траффорд».

В АПЛ фантастический футбол показывают «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Но любая эра подходит к концу. Я с нетерпением жду борьбы с ними. Уверен, что и все остальные клубы АПЛ захотят побороться с ними.Эрик тен Хаг

В свою очередь руководство «Манчестер Юнайтед» поблагодарило за работу прежнего рулевого Ральфа Рангника, который был исполняющим обязанности главного тренера. При немце «МЮ» завершил АПЛ на шестом месте в турнирной таблице.

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Куандык Шынасилов
Великобритания
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