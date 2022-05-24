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Дети бегали по крыше 14-этажного ЖК в Актау

дети на крыше ЖК Фото: скриншот видео
В социальных сетях распространяется видео, на котором дети бегают по крыше жилого комплекса в Актау. Полицейскими устанавливаются личности несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.
23 мая в 19:45 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что дети ходят по крыше жилого комплекса Green Park в 17-м микрорайоне. На вызов выехали сотрудники ювенальной полиции, однако в момент их обследования на крыше никого не было. ДП Мангистауской области

По информации lada.kz, сейчас доступ на крышу закрыт.

Анастасия Стативкина
Актау
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