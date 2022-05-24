Дети бегали по крыше 14-этажного ЖК в Актау
Фото: скриншот видео
В социальных сетях распространяется видео, на котором дети бегают по крыше жилого комплекса в Актау. Полицейскими устанавливаются личности несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.
23 мая в 19:45 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что дети ходят по крыше жилого комплекса Green Park в 17-м микрорайоне. На вызов выехали сотрудники ювенальной полиции, однако в момент их обследования на крыше никого не было. ДП Мангистауской области
По информации lada.kz, сейчас доступ на крышу закрыт.