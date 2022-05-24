Дети бегали по крыше 14-этажного ЖК в Актау

Фото: скриншот видео

В социальных сетях распространяется видео, на котором дети бегают по крыше жилого комплекса в Актау. Полицейскими устанавливаются личности несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.