Хоккеист cборной Казахстана будет выступать за «Металлург»

Казахстанский хоккеист Валерий Орехов подписал контракт с ХК «Металлург» из Магнитогорска. Договор между двухкратным обладателем Кубка Гагарина и 22-летним хоккеистом рассчитан до конца 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Этой новостью в Instagram поделилась пресс-служба российского клуба. Казахстанский защитник провел 41 матч в прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги, в котором он набрал 6 (1+5) очков при общей полезности «-1».

В плей-офф экс-барысовец сыграл в пяти встречах, отдав одну голевую передачу. Всего он провел 211 матчей в КХЛ, забросив восемь шайб и отдав 24 голевые передачи при полезности «+13».

Валерий Орехов является игроком сборной Казахстана, выступавшим на Чемпионате мира-2022. В Финляндии он выходил на лед в семи матчах и набрал 7 (3+4) очков. Его шайба стала одной из важных в противостоянии с итальянцами, что позволило казахстанцам остаться в элитном дивизионе ЧМ.

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