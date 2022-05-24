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Посевные работы завершат в начале июня — МСХ

Весенне-полевые работы, Казахстан, МСХ Фото: gov.kz
В кулуарах правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев заявил, что традиционно весенне-полевые сборы будут завершены в начале июня, передает корреспондент Zakon.kz.
Весенне-полевые работы у нас по всем регионам начались. Темпы очень хорошие. В целом посевная идет хорошими темпами, все необходимое – дизельное топливо, минеральные удобрения, семена, в достаточном количестве. Мы традиционно завершаем в начале июня, потому что рекомендуемый период (для сева. – Прим. ред.) с 10 по 30 мая.Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев

Министр уточнил, что яровых засеяно 19% , кукурузы – 87%, картофеля – 68% и овощей – 75%.

В начале марта 2022 года первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства сообщал, что общая посевная площадь составит 23,1 млн га. Это на 125 тыс. га больше показателя 2021 года.

Площадь пшеницы будет снижена на 368,1 тыс. га. Существенно увеличена площадь кормовых культур, до 3,6 млн га.

Айша Тулеубекова
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