Мужчина из-за неразделенной любви выбросил мебель и вещи с балкона в Павлодаре

В Павлодаре соседи пожаловались в полицию на соседа. Он выкидывал с балкона ковры, мебель, бытовую технику. Свой поступок он объяснил тем, что недавно расстался с любимой женщиной, сообщает Zakon.kz.

Когда он выкидывал все с балкона, во дворе находилось много людей, в том числе и дети. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Приехав к дому, полицейские обнаружили в палисаднике выброшенное имущество. Поднявшись в квартиру неадекватно ведущего себя мужчины, они застали владельца квартиры в подавленном настроении. Он рассказал полицейским о душевной боли – его отношения с сожительницей недавно распались, но он до сих пор не может унять обиду. Пресс-служба ДП Павлодарской области

Полицейским удалось успокоить мужчину. Также в соответствии со ст. 505 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства» ему вынесено предупреждение о недопущении впредь подобных ситуаций.