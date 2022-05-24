«Летают по городу»: момент наезда грузовика на девушку попал на видео в Алматы
Видео с места наезда грузовика на девушку опубликовали в одном из instagram-пабликов.
Печально. Со слов автора, (наезд произошел. – Прим. ред.) в Алматы, – говорится под публикацией.
Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни возмутились ездой водителя грузовика, другие осудили девушку, которая перебегала дорогу. Третьи вовсе посчитали, что в произошедшем ДТП виноваты оба – и водитель, и девушка.
«Эти КамАЗы и миксеры летают по городу»;
«Виноват еще как, перед пешеходным должен сбросить скорость, а они летают и по сотке разговаривают, запретить передвижение по городу!»
«Вот так переходят 70%, а ведь надо смотреть вправо/влево»;
«Куда вот она бежит? Вдоль полосы еще не смотрят по сторонам. Когда проходите пешеход, смотрите по сторонам и идите не спеша, бегая по пешеходной полосе, вы сами увеличиваете свой риск на гибель»;
«Оба виноваты», – написали они.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в ДП Алматы.
Предварительно установлено, что 22 мая около 14:30 водитель 1986 г.р. за рулем грузового автомобиля марки Howo следовал по ул. Бекмаханова в западном направлении и напротив здания 88 допустил наезд на пешехода 2003 г.р., которая пересекала проезжую часть ул. Бекмаханова в северном направлении по нерегулируемому пешеходному переходу.Начальник Управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов
По его словам, в результате ДТП пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 345, ч. 2 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.Олжас Шарипов