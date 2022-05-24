«Летают по городу»: момент наезда грузовика на девушку попал на видео в Алматы

В Алматы водитель грузовика на полном ходу совершил наезд на девушку, которая перебегала дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. По факту ДТП назначены соответствующие экспертизы. Об этом сообщили в городском департаменте полиции, передает Zakon.kz.

Видео с места наезда грузовика на девушку опубликовали в одном из instagram-пабликов.

Печально. Со слов автора, (наезд произошел. – Прим. ред.) в Алматы, – говорится под публикацией.

Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни возмутились ездой водителя грузовика, другие осудили девушку, которая перебегала дорогу. Третьи вовсе посчитали, что в произошедшем ДТП виноваты оба – и водитель, и девушка.

«Эти КамАЗы и миксеры летают по городу»;

«Виноват еще как, перед пешеходным должен сбросить скорость, а они летают и по сотке разговаривают, запретить передвижение по городу!»

«Вот так переходят 70%, а ведь надо смотреть вправо/влево»;

«Куда вот она бежит? Вдоль полосы еще не смотрят по сторонам. Когда проходите пешеход, смотрите по сторонам и идите не спеша, бегая по пешеходной полосе, вы сами увеличиваете свой риск на гибель»;

«Оба виноваты», – написали они.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в ДП Алматы.

Предварительно установлено, что 22 мая около 14:30 водитель 1986 г.р. за рулем грузового автомобиля марки Howo следовал по ул. Бекмаханова в западном направлении и напротив здания 88 допустил наезд на пешехода 2003 г.р., которая пересекала проезжую часть ул. Бекмаханова в северном направлении по нерегулируемому пешеходному переходу. Начальник Управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов

По его словам, в результате ДТП пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.