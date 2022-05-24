Роман Скляр: Будущее у машиностроения в Казахстане есть
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В кулуарах правительства первый заместитель премьер-министра Роман Скляр высказался о казахстанском машиностроении, передает корреспондент Zakon.kz.
Я неоднократно говорил на эту тему и советовал журналистам глубже ее изучить. Все есть в открытом доступе. Не слушать разных популистов, которые говорят, что нужно сделать ту или другую меру в части машиностроения. Речь идет, поймите, о будущем нашей страны и машиностроения в целом. Некоторые популисты говорят, что мы не можем производить автомобили, у нас не хватает компетенций, я категорически с этим не соглашусь. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр
По его словам, будущее у машиностроения в Казахстане есть и не надо акцентировать внимание только на автомобилестроении.
Первый заместитель премьер-министра добавил, что, в частности, есть будущее в нефтегазовом и энергетическом машиностроении. Также есть молодежь, которая может получить соответствующее образование и работать на таких предприятиях.
По словам Скляра, мультипликативный эффект должен быть.
Мы не должны превратиться в страну-импортера. Некоторые личности пытаются подорвать нашу страну. По их мнению, мы не можем производить ничего и можем только лишь закупать. Но мы должны получать новые компетенции и открывать производства.Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр